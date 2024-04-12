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Яков Тимофеев

Место рождения

Пустошь

Дата рождения

1735

Дата смерти

11.05.1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1713 г.р.

Жена

1735 г.р.

Дети

Не указаны

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ОК
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Рождение
1735

Отец: Макарьев Тимофей Марков

Мать: Васса Тимофеева

1744 – 9 лет, 1763 – 26, 1769(ИВ) – 39, 1782 – 48, 1795 - 61
Бракосочетание
До 1782

Жена: Наталья Федорова

1782 – 47, взята того же Остреченского погоста деревни Большого двора умершего крестьянина Федора Никифорова
Смерть
11.05.1800
+11.05.1800, 72 года
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