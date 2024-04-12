Яков Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти11.05.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Макарьев Тимофей Марков
Мать: Васса Тимофеева
1744 – 9 лет, 1763 – 26, 1769(ИВ) – 39, 1782 – 48, 1795 - 61
Бракосочетание
До 1782
Жена: Наталья Федорова
1782 – 47, взята того же Остреченского погоста деревни Большого двора умершего крестьянина Федора Никифорова
Смерть
11.05.1800
+11.05.1800, 72 года