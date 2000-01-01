Голованов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1928
Дата смерти12.11.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1956
Дочь: Боголидова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Голованова Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
03.12.1959
Дочь: Сазонова Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Голованова Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
21.09.1963
Сын: Голованов Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Голованова Екатерина Семеновна
Смерть
12.11.1994