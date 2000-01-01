Голованов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованов Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1928

Дата смерти

12.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1956

Дочь: Боголидова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Голованова Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
03.12.1959

Дочь: Сазонова Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Голованова Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
21.09.1963

Сын: Голованов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Голованова Екатерина Семеновна

Смерть
12.11.1994
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