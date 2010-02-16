Хайруллин Тимур Сайярович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1977
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1977
Рождение ребёнка
16.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайруллина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
07.03.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайруллина Екатерина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно