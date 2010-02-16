Хайруллин Тимур Сайярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллин Тимур Сайярович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

1955 г.р.

Жена

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1977

Отец: Хайруллин Сайяр Закиевич

Мать: Хайрулина Неля Николаевна

Рождение ребёнка
16.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
07.03.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайруллина Екатерина Григорьевна

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