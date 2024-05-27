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Краков Георгий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1906 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краков Максим Абрамович

Мать: (Новикова) Елизавета Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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