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Нуралиев (Габдуллатифова) Фатима
Нуралиев (Габдуллатифова) Фатима
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1838
Пол
Женский
Отец
Масягутов Габдуллатиф
1777 г.р.
Мать
Масягутова Кунакбика
1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец:
Масягутов Габдуллатиф
Мать:
Масягутова Кунакбика
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