Михайлов Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти25.03.1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Михайлов Михаил Евстафьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Михайлов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мартемьянова Ефросинья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Михайлов Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.03.1884