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Михайлов Григорий Михайлович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

25.03.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Михайлов Михаил Евстафьевич

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Михайлов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мартемьянова Ефросинья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Михайлов Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.03.1884
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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