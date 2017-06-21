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Лазарев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1962

Дата смерти

21.06.2017

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1962

Отец: Лазарев Иван Степанович

Мать: Лазарева (Корнеевец) Мария Марковна

Бракосочетание
18.01.1985

Жена: Лазарев (Пантелейко) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1986

Дочь: (Лазарев) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Лазарев (Пантелейко) Людмила Ивановна

Браслав, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
06.05.1987

Дочь: (Лазарева) Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Лазарев (Пантелейко) Людмила Ивановна

Браслав, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.12.1994

Дочь: (Лазарева) Мария

Мать ребёнка: Лазарев (Пантелейко) Людмила Ивановна

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
21.06.2017

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