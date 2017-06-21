Лазарев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1962
Дата смерти21.06.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1962
Бракосочетание
18.01.1985
Рождение ребёнка
10.01.1986
Дочь: (Лазарев) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Лазарев (Пантелейко) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
06.05.1987
Дочь: (Лазарева) Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Лазарев (Пантелейко) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1994
Дочь: (Лазарева) Мария
Мать ребёнка: Лазарев (Пантелейко) Людмила Ивановна
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
21.06.2017