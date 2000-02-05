Колесниченко Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесниченко Евдокия Федоровна

Колесниченко Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

05.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

ШС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.31

Сын: Кузьмин Федор Федорович

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Сергеевич

Рождение
1905

Отец: Колесниченко Федор Сергеевич

Мать: Колесниченко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
24.06.1940

Дочь: Кузьмина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
06.02.1944

Сын: Кузьмин Василий Федорович

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
02.01.1947

Дочь: Кузьмина Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Сергеевич

Смерть
05.02.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.