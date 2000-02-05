Колесниченко Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти05.02.2000
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.31
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Сергеевич
Рождение
1905
Отец: Колесниченко Федор Сергеевич
Мать: Колесниченко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1940
Дочь: Кузьмина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
06.02.1944
Сын: Кузьмин Василий Федорович
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
02.01.1947
Дочь: Кузьмина Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Сергеевич
Смерть
05.02.2000