Рахматуллин Адият Рахматуллович
Место рождения
Дата рождения15.08.1917
Дата смерти22.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
15.08.1917
Отец: Хисматуллин Рахматулла "Кортәтәй" Хиссматуллович
Образование
Вычислено 1931
Базитамак, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Школа 7 классов. Дата рассчитана из условия, что он пошел в первый класс в 7 лет
Работа или профессия
С 1941 по 1942
Первый год стажа работы из записи в трудовой на основании справки
Работа или профессия
С 15.08.1942 по 23.04.1948
Печник конторы № 7 Государственного строительно-монтажного треста № 3
Работа или профессия
С 23.04.1948 по 15.12.1948
Переведен на работу в СК-6 на должность печника конторы № 7 Государственного строительно-монтажного треста № 3. Уволился по семейным обстоятельствам
Работа или профессия
С 19.04.1949
Кибрай, Орджоникидзевский р-н, Ташенкт, Узбекская ССР
Садовый рабочий отдела № 4 Совхоза № 15
Бракосочетание
Вычислено 01.07.1949
Кибрай, Орджоникидзевский р-н, Ташенкт, Узбекская ССР
Вычислено из учета того, что они точно познакомились в Кибрае и по рождению сына Фахима в июле 1950-го.
Работа или профессия
По 25.10.1949
Кибрай, Орджоникидзевский р-н, Ташенкт, Узбекская ССР
Садовый рабочий отдела № 4 Совхоза № 15 "Кибрай". Уволился по собственному желанию.
Работа или профессия
С 07.12.1949
Кибрай, Орджоникидзевский р-н, Ташенкт, Узбекская ССР
Принят каменщиком на завод "Ташхлопкомаш".
Рождение ребёнка
25.07.1950
Сын: Рахматуллин Фахим Адиятович
Мать ребёнка: Рахматуллина Мавлиха Заляевна
Кибрай, Орджоникидзевский р-н, Ташенкт, Узбекская ССР
Работа или профессия
20.12.1951
Кибрай, Орджоникидзевский р-н, Ташенкт, Узбекская ССР
Уволен с завода "Ташхлопкомаш"согласно поданноого заявления.
Работа или профессия
С 10.07.1952
Печник на 1 дистанции зданий и сооружений станции Свердловск-пассажирский, позже печник 3 разряда.
Рождение ребёнка
07.05.1953
Рождение ребёнка
03.07.1955
Рождение ребёнка
03.07.1955
Бракосочетание
1971
По словам дочери, примерно через год после смерти первой жены.
Бракосочетание
Вычислено 1973
Вычислено из расчета предыдущего брака
Работа или профессия
15.08.1977
Выход на пенсию по возрасту 60 лет.
Награда
29.12.1978
Награжден медалью "Ветеран труда"
Работа или профессия
30.06.1981
Уволен по собственному желанию с дистанции гражданских сооружений станции Свердловск-пассажир
Смерть
22.08.1990