Рахматуллин Адият Рахматуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллин Адият Рахматуллович

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Место рождения

Старонадырово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.08.1917

Дата смерти

22.08.1990

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1922 г.р.
Около 1926 г.р.
1930 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1917

Отец: Хисматуллин Рахматулла "Кортәтәй" Хиссматуллович

Мать: Хисматуллина Мадхиямал "Кортәнәй" Мухамадьяновна

Старонадырово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Образование
Вычислено 1931
Базитамак, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Школа 7 классов. Дата рассчитана из условия, что он пошел в первый класс в 7 лет
Работа или профессия
С 1941 по 1942
Первый год стажа работы из записи в трудовой на основании справки
Работа или профессия
С 15.08.1942 по 23.04.1948
Печник конторы № 7 Государственного строительно-монтажного треста № 3
Работа или профессия
С 23.04.1948 по 15.12.1948
Переведен на работу в СК-6 на должность печника конторы № 7 Государственного строительно-монтажного треста № 3. Уволился по семейным обстоятельствам
Работа или профессия
С 19.04.1949
Кибрай, Орджоникидзевский р-н, Ташенкт, Узбекская ССР
Садовый рабочий отдела № 4 Совхоза № 15
Бракосочетание
Вычислено 01.07.1949

Жена: Рахматуллина Мавлиха Заляевна

Кибрай, Орджоникидзевский р-н, Ташенкт, Узбекская ССР
Вычислено из учета того, что они точно познакомились в Кибрае и по рождению сына Фахима в июле 1950-го.
Работа или профессия
По 25.10.1949
Кибрай, Орджоникидзевский р-н, Ташенкт, Узбекская ССР
Садовый рабочий отдела № 4 Совхоза № 15 "Кибрай". Уволился по собственному желанию.
Работа или профессия
С 07.12.1949
Кибрай, Орджоникидзевский р-н, Ташенкт, Узбекская ССР
Принят каменщиком на завод "Ташхлопкомаш".
Рождение ребёнка
25.07.1950

Сын: Рахматуллин Фахим Адиятович

Мать ребёнка: Рахматуллина Мавлиха Заляевна

Кибрай, Орджоникидзевский р-н, Ташенкт, Узбекская ССР
Работа или профессия
20.12.1951
Кибрай, Орджоникидзевский р-н, Ташенкт, Узбекская ССР
Уволен с завода "Ташхлопкомаш"согласно поданноого заявления.
Работа или профессия
С 10.07.1952
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Печник на 1 дистанции зданий и сооружений станции Свердловск-пассажирский, позже печник 3 разряда.
Рождение ребёнка
07.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахматуллина Мавлиха Заляевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахматуллина Мавлиха Заляевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахматуллина Мавлиха Заляевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
1971

Жена: Рахматуллина’’’ Жиннан "Зина"

По словам дочери, примерно через год после смерти первой жены.
Бракосочетание
Вычислено 1973

Жена: Саттарова Таркия Салиховна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Вычислено из расчета предыдущего брака
Работа или профессия
15.08.1977
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Выход на пенсию по возрасту 60 лет.
Награда
29.12.1978
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Награжден медалью "Ветеран труда"
Работа или профессия
30.06.1981
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уволен по собственному желанию с дистанции гражданских сооружений станции Свердловск-пассажир
Смерть
22.08.1990
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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