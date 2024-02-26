Марья Евдокимова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Евдоким Филипов (Ич)
Мать: Авдотья Власова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1868 ст.
Муж: Федор Семенов (Ич)
Рождение ребёнка
03.04.1872 ст.
Сын: Георгий Федоров (Ич)
Отец ребёнка: Федор Семенов (Ич)
Смерть
Неизвестно