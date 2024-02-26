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Марья Евдокимова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Евдоким Филипов (Ич)

Мать: Авдотья Власова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1868 ст.

Муж: Федор Семенов (Ич)

Рождение ребёнка
03.04.1872 ст.

Сын: Георгий Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Семенов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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