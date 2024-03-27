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М-Шарифов Масалим

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Мухаметхасянов (богданов) Мухаметшариф

Мать: Мухамметхасянов Маймуна

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1875

Сын: Богданов Габделкабир Масалимов

Мать ребёнка: Гизельбанат

Рождение ребёнка
14.09.1881

Сын: Богданов Габдельямиль Массалимович

Мать ребёнка: Гизельбанат

Рождение ребёнка
15.07.1890

Сын: Богданов Габделсадыр Масалимович

Мать ребёнка: Магитап

Рождение ребёнка
03.10.1893

Сын: Богданов Габделбаян Масалимов

Мать ребёнка: Гизельбанат

Рождение ребёнка
15.01.1895

Сын: Богданов Габделманнан Масалимович

Мать ребёнка: Гизельбанат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магитап

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гизельбанат

Смерть
Неизвестно
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