М-Шарифов Масалим
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
01.01.1875
Сын: Богданов Габделкабир Масалимов
Мать ребёнка: Гизельбанат
Рождение ребёнка
14.09.1881
Сын: Богданов Габдельямиль Массалимович
Мать ребёнка: Гизельбанат
Рождение ребёнка
15.07.1890
Сын: Богданов Габделсадыр Масалимович
Мать ребёнка: Магитап
Рождение ребёнка
03.10.1893
Сын: Богданов Габделбаян Масалимов
Мать ребёнка: Гизельбанат
Рождение ребёнка
15.01.1895
Сын: Богданов Габделманнан Масалимович
Мать ребёнка: Гизельбанат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магитап
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гизельбанат
Смерть
Неизвестно