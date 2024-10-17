Матрена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти23.11.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Федоров
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ефим Александров
Отец ребёнка: Александр Федоров
Смерть
23.11.1840
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от ламоты