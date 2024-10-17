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Матрена Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

23.11.1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Федоров

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ефим Александров

Отец ребёнка: Александр Федоров

Смерть
23.11.1840
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от ламоты

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