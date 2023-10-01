Виноградов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Николай Валентинович

Мать ребёнка: Виноградова Валентина

Рождение ребёнка
10.10.1973

Сын: Виноградов Олег Валентинович

Мать ребёнка: Виноградова Валентина

Смерть
Неизвестно

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