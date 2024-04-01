Мубаракшин Шакир Мубаракша Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мубаракшин Шакир Мубаракша Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мубаракшина Миннебану Мухаметзарип Кызы

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мубаракшина Миннебану Мухаметзарип Кызы

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мубаракшина Миннебану Мухаметзарип Кызы

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мубаракшина Миннебану Мухаметзарип Кызы

Место жительства
Неизвестно
Ирекле, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1976
Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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