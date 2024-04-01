Мубаракшин Шакир Мубаракша Улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.1938
Рождение ребёнка
21.11.1940
Рождение ребёнка
1958
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ирекле, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1976