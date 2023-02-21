Егорова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1986

Отец: Егоров Сергей

Мать: Константинова Ольга Ивановна

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