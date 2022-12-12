Субботина (Бузунова) Валентина Егоровна
Место рождения
Дата рождения14.01.1915
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1915
Отец: Бузунов Егор Федотович
Мать: Бузунова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Субботин Григорий Александрович
Отец ребёнка: Субботин Александр Иванович
Бракосочетание
Около 1935
Рождение ребёнка
02.02.1939
Дочь: Новикова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Субботин Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1944
Сын: Субботин Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Субботин Александр Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1947
Сын: Субботин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Субботин Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1950
Дочь: Федякова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Субботин Александр Иванович
Бракосочетание
1976
Смерть
2014