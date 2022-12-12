Субботина (Бузунова) Валентина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Бузунова) Валентина Егоровна

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Место рождения

Осыпь, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

14.01.1915

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1915

Отец: Бузунов Егор Федотович

Мать: Бузунова Анна Андреевна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Субботин Григорий Александрович

Отец ребёнка: Субботин Александр Иванович

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1935

Муж: Субботин Александр Иванович

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1939

Дочь: Новикова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Субботин Александр Иванович

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1944

Сын: Субботин Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Субботин Александр Иванович

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1947

Сын: Субботин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Субботин Александр Иванович

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1950

Дочь: Федякова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Субботин Александр Иванович

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
1976

Муж: Левушкин Николай Михайлович

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Смерть
2014
Уфимский, Ачитский, Свердловская область
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