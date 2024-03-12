Бобылева (Дудина) Полина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылева (Дудина) Полина Васильевна

Место рождения

Воронежская губерния, поселение молокан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дудин Василий

Мать: ?

Воронежская губерния, поселение молокан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
Неизвестно
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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