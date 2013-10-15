Сафонов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1925 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафонов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафонова Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
31.07.1925

Сын: Софонов Василий Иванович

Мать ребёнка: Сафонова Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафонова Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафонова Таисия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Таисия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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