Сафонов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафонов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
31.07.1925
Мать ребёнка: Сафонова Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1938
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно