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Музаметзян
Музаметзян
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1823
Дата смерти
15.06.1906
Пол
Мужской
Отец
Мурат
1763 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
Мурат
Мать: не указана
Смерть
15.06.1906
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