Смиренников Степан Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смиренников Степан Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Смиренников Максим Игнатьевич

Мать: Бекряшева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Смиренников Иван Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Смиренников Алексей Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1838

Сын: Смиренников Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Смерть
Неизвестно
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