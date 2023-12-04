Смиренников Степан Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1833
Сын: Смиренников Иван Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1836
Сын: Смиренников Алексей Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
20.11.1838
Сын: Смиренников Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Смерть
Неизвестно