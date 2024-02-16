Задорин Станислав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.2013
Сын: Задорин Павел Станиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.12.2015
Сын: Задорин Сергей Станиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности