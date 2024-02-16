Задорин Станислав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорин Станислав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.2013

Сын: Задорин Павел Станиславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.12.2015

Сын: Задорин Сергей Станиславович

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Бракосочетание
Неизвестно

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