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Мезинцов Иван Семенович
Мезинцов Иван Семенович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1819
Пол
Мужской
Отец
Мезинцов Семен Егорович
1802 г.р.
Мать
Мезинцова Варвара
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец:
Мезинцов Семен Егорович
Мать:
Мезинцова Варвара
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