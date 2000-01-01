Коротких Ольга Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.60
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.60
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.85
Сын: Коротких Виталий Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1988
Дочь: Ражева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности