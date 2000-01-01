Коротких Ольга Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротких Ольга Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.60

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.60

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.85

Сын: Коротких Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1988

Дочь: Ражева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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