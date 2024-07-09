Борзов Гавриил (Гаврила) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Гавриил (Гаврила) Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борзов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновская Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Борзова Аграфена (Граня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзов Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барзов Пётр Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1922

Дочь: Грунина (Борзова) Клавдия Гавриловна

Мать ребёнка: Борзова Аграфена (Граня)

Смерть
1947

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