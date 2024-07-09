Борзов Гавриил (Гаврила) Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борзов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновская Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Борзова Аграфена (Граня)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1922
Дочь: Грунина (Борзова) Клавдия Гавриловна
Мать ребёнка: Борзова Аграфена (Граня)
Смерть
1947