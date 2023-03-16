Бессмертных (Якимова) Анна Прохоровна
Место рождения
Дата рождения20.07.1914 ст.
Дата смерти20.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1914 ст.
Отец: Яким Прохор
Мать: Якимова Х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Смерть
20.07.1981
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Похоронена в Подмосковье рядом с мужем .