Бессмертных (Якимова) Анна Прохоровна 20.07.1914 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБессмертных (Якимова) Анна Прохоровна

Бессмертных (Якимова) Анна Прохоровна

Место рождения

Песчанка, Холмский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

20.07.1914 ст.

Дата смерти

20.07.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

аи
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1914 ст.

Отец: Яким Прохор

Мать: Якимова Х

Песчанка, Холмский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессмертных Георгий Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессмертных Георгий Савельевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессмертных Георгий Савельевич

Смерть
20.07.1981
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Похоронена в Подмосковье рядом с мужем .

Мы используем куки для улучшения работы сайта.