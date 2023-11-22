Чижева Марфа Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧижева Марфа Никитина

Чижева Марфа Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Чижев Никита

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close