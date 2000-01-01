Мощалкова (Мирошина) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мощалкова (Мирошина) Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мощалков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Мощалков Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мощалков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мощалков Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мощалков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Мощалков Василий Кузьмич

Кунцево
Смерть
Неизвестно
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