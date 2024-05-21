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Шеметов Андрей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1984

Отец: Шеметов Виктор Александрович

Мать: Шеметова (Бодакова) Ольга Николаевна

Бракосочетание
18.11.2006

Жена: Шеметова (Юдина) Анастасия Андреевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.09.2007

Сын: Шеметов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Шеметова (Юдина) Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
26.12.2009

Дочь: Шеметова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Шеметова (Юдина) Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
03.07.2012

Дочь: Шеметова Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Шеметова (Юдина) Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
04.03.2016

Дочь: Шеметова Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Шеметова (Юдина) Анастасия Андреевна

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