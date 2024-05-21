Шеметов Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1984
Бракосочетание
18.11.2006
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.09.2007
Мать ребёнка: Шеметова (Юдина) Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
26.12.2009
Дочь: Шеметова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Шеметова (Юдина) Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
03.07.2012
Дочь: Шеметова Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Шеметова (Юдина) Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
04.03.2016
Дочь: Шеметова Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Шеметова (Юдина) Анастасия Андреевна