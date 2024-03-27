Нигматуллин Шагимардан
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти24.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Вазых Шагимарданович
Мать ребёнка: Нигматуллина (Шамиева) Фатыма
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Нигматуллин Шаукат Шагимарданович
Мать ребёнка: Нигматуллина (Шамиева) Фатыма
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Смерть
24.09.1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Нигматуллин Шагимардан (1887) Дата рождения: 1887 г. Место рождения: Буинский р-н, с. Адав-Тулумбаево Пол: мужчина Национальность: татарин Профессия / место работы: единоличник. Место проживания: Буин... Показать все