Нигматуллин Шагимардан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллин Шагимардан

Место рождения

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1887

Дата смерти

24.09.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Вазых Шагимарданович

Мать ребёнка: Нигматуллина (Шамиева) Фатыма

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нигматуллина (Шамиева) Фатыма

Рождение ребёнка
1919

Сын: Нигматуллин Шаукат Шагимарданович

Мать ребёнка: Нигматуллина (Шамиева) Фатыма

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина (Шамиева) Фатыма

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина (Шамиева) Фатыма

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина (Шамиева) Фатыма

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина (Шамиева) Фатыма

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.09.1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Нигматуллин Шагимардан (1887) Дата рождения: 1887 г. Место рождения: Буинский р-н, с. Адав-Тулумбаево Пол: мужчина Национальность: татарин Профессия / место работы: единоличник. Место проживания: Буин... Показать все

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