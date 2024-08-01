Мясникова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мясников Михаил
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Мясников Иван
Отец ребёнка: Мясников Михаил
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Мясников Александр
Отец ребёнка: Мясников Михаил
Рождение ребёнка
08.01.1900
Сын: Мясников Григорий
Отец ребёнка: Мясников Михаил
Рождение ребёнка
07.11.1900
Сын: Мясников Михаил
Отец ребёнка: Мясников Михаил
Рождение ребёнка
07.11.1900
Сын: Мясников Михаил
Отец ребёнка: Мясников Михаил
Рождение ребёнка
До 1912
Дочь: (Мясникова) Анна
Отец ребёнка: Мясников Михаил
Рождение ребёнка
13.07.1912
Дочь: (Мясникова) Алевтина
Отец ребёнка: Мясников Михаил
Смерть
Неизвестно