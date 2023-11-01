Федосия Савостияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Драчев однодв. д.Котлевой Льговской округи Савостиян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пыжева) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Пыжева) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1794