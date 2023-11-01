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Федосия Савостияновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Драчев однодв. д.Котлевой Льговской округи Савостиян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пыжева) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Пыжева) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Пыжев Яков Михайлович

Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Пыжев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Пыжев выбыл в ХЕРСОНСКУЮ губ. В 1822 Мартин Михайлович

Отец ребёнка: Пыжев Михаил Григорьевич

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