Поземук (Поземук) Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1892
Дата смерти20.09.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1892
Отец: Поземук Янкель (Яков)
Мать: Поземук София
Рождение ребёнка
1912
Сын: Розенфельд Леонид
Отец ребёнка: Розенфельд Борис Абрамович
Рождение ребёнка
17.10.1914
Дочь: Берта (Буня) Борисовна
Отец ребёнка: Розенфельд Борис Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1966
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Востряковское, квадрат 40, ряд 4, номер 314