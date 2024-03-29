Поземук (Поземук) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поземук (Поземук) Надежда Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1892

Дата смерти

20.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1892

Отец: Поземук Янкель (Яков)

Мать: Поземук София

Рождение ребёнка
1912

Сын: Розенфельд Леонид

Отец ребёнка: Розенфельд Борис Абрамович

Рождение ребёнка
17.10.1914

Дочь: Берта (Буня) Борисовна

Отец ребёнка: Розенфельд Борис Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розенфельд Борис Абрамович

Смерть
20.09.1966
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Востряковское, квадрат 40, ряд 4, номер 314
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