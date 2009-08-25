Борцов Артём Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцов Артём Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.2009

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.2009

Отец: Дрючин Константин Сергеевич

Мать: Борцова Юлия Леонидовна

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