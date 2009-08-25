Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Борцов Артём Константинович
Борцов Артём Константинович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.08.2009
Пол
Мужской
Отец
Дрючин Константин Сергеевич
1976 г.р.
Мать
Борцова Юлия Леонидовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.2009
Отец:
Дрючин Константин Сергеевич
Мать:
Борцова Юлия Леонидовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия