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Сампир Калэник

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Место рождения

Лотовка, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лотовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Палий София Каленикова

Мать ребёнка: Сампир Маринка

Лотовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Сампир Вакула

Мать ребёнка: Сампир Маринка

Лотовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Сампир Панас Калеников

Мать ребёнка: Сампир Маринка

Лотовка, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
Лотовка, Хмельницька область
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