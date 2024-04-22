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Рыбинская Татьяна Федотовна

Место рождения

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.08.1939

Сын: Рыбинский Илья Максимович

Отец ребёнка: Рыбинский Максим Степанович

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбинский Михаил Максимович

Отец ребёнка: Рыбинский Максим Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбинский Максим Степанович

Смерть
13.08.1984
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