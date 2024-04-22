Рыбинская Татьяна Федотовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1939
Сын: Рыбинский Илья Максимович
Отец ребёнка: Рыбинский Максим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбинский Михаил Максимович
Отец ребёнка: Рыбинский Максим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1984