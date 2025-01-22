Евдоким Тихонович Около 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдоким Тихонович

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1795, Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Мать
Заулкова АксиньяНеизвестно г.р.
Отец
ТихонНеизвестно г.р.
Супруги
ПрасковьяОколо 1796 г.р.
Дети
Антон ЕвдокимовичОколо 1815 г.р.
Устинья ЕвдокимовнаОколо 1819 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Тихон

Мать: Заулкова Аксинья

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Антон Евдокимович

Мать ребёнка: Прасковья

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Устинья Евдокимовна

Мать ребёнка: Прасковья

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Федосья Евдокимовна

Мать ребёнка: Прасковья

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Евдокимовна

Мать ребёнка: Прасковья

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Карп Евдокимович

Мать ребёнка: Прасковья

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Мавра Евдокимовна

Мать ребёнка: Прасковья

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Захар Евдокимович

Мать ребёнка: Прасковья

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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