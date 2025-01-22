Евдоким Тихонович
мужской, родился Около 1795, Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
МатьЗаулкова АксиньяНеизвестно г.р.
ОтецТихонНеизвестно г.р.
Супруги
ПрасковьяОколо 1796 г.р.
Дети
Антон ЕвдокимовичОколо 1815 г.р.
Устинья ЕвдокимовнаОколо 1819 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Тихон
Мать: Заулкова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Антон Евдокимович
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Устинья Евдокимовна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Федосья Евдокимовна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Евдокимовна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Карп Евдокимович
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Мавра Евдокимовна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Захар Евдокимович
Мать ребёнка: Прасковья
Смерть
Неизвестно