(Субботина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Субботина) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Субботин ?

Мать: Вера

Смерть
Неизвестно
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