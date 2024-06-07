Федосья Семеновна Евдокия Евдокия/Федосья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 или 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 или 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Игнатов Филипп Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Игнатов Николай Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Игнатов Константин Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
21.07.1858
Сын: Игнатов Трофим Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Смерть
Неизвестно