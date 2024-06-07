Федосья Семеновна Евдокия Евдокия/Федосья Семеновна 1828 или 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосья Семеновна Евдокия Евдокия/Федосья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 или 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 или 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
1849

Сын: Игнатов Филипп Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Игнатов Николай Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Игнатов Константин Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
21.07.1858

Сын: Игнатов Трофим Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
1861

Сын: Игнатов Иван Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Смерть
Неизвестно

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