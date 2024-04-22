Иван Осипов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Спиридон Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Федор Иванов (Ич)
Военная служба
1830
Воинское звание: рекрут
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно