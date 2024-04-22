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Иван Осипов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Дети

Около 1820 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Леонов Осип Спиридонов (Ич)

Мать: Леонова Надежда Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Спиридон Иванов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Федор Иванов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1830
Воинское звание: рекрут
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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