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Федякова Анна Николаева

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

28.01.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1910

Отец: Федяков Николай Алексиев

Мать: Федякова Ольга Зиновьева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 28-19 января деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновьева, оба православные Восприемники: дочь их девица Евдокия приписка: выдана справка
Смерть
Неизвестно
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