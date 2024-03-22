Федякова Анна Николаева
Место рождения
Дата рождения28.01.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1910
Отец: Федяков Николай Алексиев
Мать: Федякова Ольга Зиновьева
ГАСО ф6 о17 28-19 января деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновьева, оба православные Восприемники: дочь их девица Евдокия приписка: выдана справка
Смерть
Неизвестно