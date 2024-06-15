Бладыко Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: не указан
Мать: Бладыко Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бладыко Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Бладыко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бладыко Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Бладыко Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бладыко Галина