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Горбунов Степан (Стефан)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Ирина

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Горбунова Христинья Степановна

Мать ребёнка: Горбунова Ирина

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Горбунова Аксинья (Ксения) Степановна

Мать ребёнка: Горбунова Ирина

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Горбунова Гликерия (Лукерия) Степановна

Мать ребёнка: Горбунова Ирина

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1829

Сын: Горбунов Филлип Степанович

Мать ребёнка: Горбунова Ирина

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост

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