Горбунов Степан (Стефан)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Ирина
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Горбунова Христинья Степановна
Мать ребёнка: Горбунова Ирина
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Горбунова Аксинья (Ксения) Степановна
Мать ребёнка: Горбунова Ирина
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Горбунова Гликерия (Лукерия) Степановна
Мать ребёнка: Горбунова Ирина
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1829
Сын: Горбунов Филлип Степанович
Мать ребёнка: Горбунова Ирина
Кательновский форпост