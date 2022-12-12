Астраханкин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханкин Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Конфирмация (миропомазание)
16.07.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Миропомазан из раскола беспоповнической секты
Конфирмация (миропомазание)
18.10.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присутствует Пономарёв Иван ? Миропомазан из раскола безпоповщинской секты
Конфирмация (миропомазание)
20.11.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Миропомазана из раскола Австрийской секты
Конфирмация (миропомазание)
20.01.1913
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Миропомазана из раскола австрийской секты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханкина Александра Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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