Астраханкин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Конфирмация (миропомазание)
16.07.1911
Миропомазан из раскола беспоповнической секты
Конфирмация (миропомазание)
18.10.1911
Присутствует Пономарёв Иван ? Миропомазан из раскола безпоповщинской секты
Конфирмация (миропомазание)
20.11.1911
Миропомазана из раскола Австрийской секты
Конфирмация (миропомазание)
20.01.1913
Миропомазана из раскола австрийской секты
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно