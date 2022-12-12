Бакина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Бакина Мария
Рождение ребёнка
15.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Холевичи, Нерехотской уезд, Костромская губерния
Смерть
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область