Бакина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакина Надежда

Бакина Надежда

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Бакина Мария

Рождение ребёнка
15.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Холевичи, Нерехотской уезд, Костромская губерния
Смерть
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close