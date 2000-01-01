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Шахов Димитрий Феодорович
Шахов Димитрий Феодорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Пол
Мужской
Отец
Шахов Феодор Феодотов
Мать
Мыркина (Мыркина) Клавдия Гурьяновна
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Шахов Феодор Феодотов
Мать:
Мыркина Клавдия Гурьяновна
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