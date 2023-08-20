(Евдокимова) Офимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евдокимова) Офимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Авдоким Июдов

Мать: Карпова Катерина

Смерть
Неизвестно
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