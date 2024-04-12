Велигоцкий Артем Александрович
Место рождения
Дата рождения26.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1985
Бракосочетание
Около 03.11.2004
Жена: Масионис Анна Андреевна
Рождение ребёнка
19.09.2005
Сын: Велигоцкий Дмитрий Артемович
Мать ребёнка: Масионис Анна Андреевна
Развод
После 03.03.2009
Жена: Масионис Анна Андреевна
Рождение ребёнка
03.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масионис Анна Андреевна