Велигоцкий Артем Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велигоцкий Артем Александрович

Место рождения

Магдебург

Дата рождения

26.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 03.11.2004

Жена: Масионис Анна Андреевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.2005

Сын: Велигоцкий Дмитрий Артемович

Мать ребёнка: Масионис Анна Андреевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Развод
После 03.03.2009

Жена: Масионис Анна Андреевна

Рождение ребёнка
03.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масионис Анна Андреевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
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