Буденков Алексей Михайлович
Место рожденияСмоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно