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Буденков Алексей Михайлович

Место рождения

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Буденков Михаил Петрович

Мать: Буденкова Александра Семеновна

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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