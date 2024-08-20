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Стрельцов Софрон Пахомович

Место рождения

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Стрельцов Пахом Ермилович

Мать: Стрельцова (Данилова) Федосья Стефанова

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
19.01.1898

Жена: Стрельцова (Новикова) Анна Дементьевна

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.02.1899

Сын: Стрельцов Федор Софроньевич

Мать ребёнка: Стрельцова (Новикова) Анна Дементьевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Стрельцов Ипатий Софроньевич

Мать ребёнка: Стрельцова Евдокия Васильевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.07.1909

Дочь: (Стрельцова) Анна Софроньевна

Мать ребёнка: Стрельцова Евдокия Васильевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.07.1910

Дочь: (Стрельцова) Марфа Софроньевна

Мать ребёнка: Стрельцова Евдокия Васильевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Стрельцов Трофим Софроньевич

Мать ребёнка: Стрельцова Евдокия Васильевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.10.1914

Сын: Стрельцов Иларион Софроньевич

Мать ребёнка: Стрельцова Евдокия Васильевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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