Стрельцов Софрон Пахомович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1898
Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.02.1899
Сын: Стрельцов Федор Софроньевич
Мать ребёнка: Стрельцова (Новикова) Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Стрельцов Ипатий Софроньевич
Мать ребёнка: Стрельцова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
18.07.1909
Дочь: (Стрельцова) Анна Софроньевна
Мать ребёнка: Стрельцова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
08.07.1910
Дочь: (Стрельцова) Марфа Софроньевна
Мать ребёнка: Стрельцова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Стрельцов Трофим Софроньевич
Мать ребёнка: Стрельцова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
14.10.1914
Сын: Стрельцов Иларион Софроньевич
Мать ребёнка: Стрельцова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно