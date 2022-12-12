Чулицкая (Тихеева) Лидия Ивановна
Место рожденияг. Ковно, Литва
Дата рождения19.10.1868
Дата смерти02.08.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ковно, Литва
Место жительства
С 1891 по 1938
Место жительства
По 1891
г. Тбилиси
Смерть
02.08.1938